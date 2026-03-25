«Возраст — не приговор»: Диетолог прокомментировала высказывание Марии Куликовой о трудностях в похудении

25 марта 2026, 19:12

Диетолог Павлюк о диетах Марии Куликовой: с возрастом обмен веществ замедляется

Мария Куликова (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Многие женщины, перешагнув 35-летний рубеж, с удивлением замечают, что методы, работавшие в 20 лет, перестают давать результат. Актриса Мария Куликова, которой сейчас 48 лет, откровенно рассказала о своих трудностях с похудением, отметив, что в молодости ей достаточно было пару дней не есть, чтобы «живот прилипал к позвоночнику», тогда как сегодня даже неделя правильного питания не приносит видимого эффекта. Действительно ли возраст так критичен или это просто миф?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что за кажущейся «несправедливостью» возраста стоят объективные физиологические процессы. Главная проблема заключается не в количестве прожитых лет, а в состоянии обмена веществ, которое мы «нарабатываем» годами.



Эксперт подчеркнула, что называть конкретную цифру, после которой все меняется, некорректно. Все зависит от истории питания и образа жизни человека.





«Конкретно такого возраста назвать невозможно. У нас есть два конкурирующих процесса. С возрастом у нас снижается обмен веществ и уменьшается количество мышечной массы. Мышцы отвечают за то, сколько мы калорий тратим», — сказала специалист.

«Человек в молодости, например, мог есть много сладкого, пить газировку и говорить: "Я не набираю вес". А через 10 лет такого поведения обменные процессы ломаются. И мы входим в ту фазу, когда человек садится на диету, а снижения веса не происходит. Просто обменные процессы поломаны», — отметила Павлюк.

«Если в юном возрасте ты можешь похудеть на 3–4 кг в месяц, то уже после сорока эта скорость опускается и становится 2 кг в месяц. То есть снижение веса будет в два раза медленнее. На замедление процесса также влияют инволюционные процессы и снижение уровня гормонов (как женских, так и мужских)», — резюмировала диетолог.