«Возраст — не приговор»: Диетолог прокомментировала высказывание Марии Куликовой о трудностях в похудении
Многие женщины, перешагнув 35-летний рубеж, с удивлением замечают, что методы, работавшие в 20 лет, перестают давать результат. Актриса Мария Куликова, которой сейчас 48 лет, откровенно рассказала о своих трудностях с похудением, отметив, что в молодости ей достаточно было пару дней не есть, чтобы «живот прилипал к позвоночнику», тогда как сегодня даже неделя правильного питания не приносит видимого эффекта. Действительно ли возраст так критичен или это просто миф?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что за кажущейся «несправедливостью» возраста стоят объективные физиологические процессы. Главная проблема заключается не в количестве прожитых лет, а в состоянии обмена веществ, которое мы «нарабатываем» годами.
Эксперт подчеркнула, что называть конкретную цифру, после которой все меняется, некорректно. Все зависит от истории питания и образа жизни человека.
«Конкретно такого возраста назвать невозможно. У нас есть два конкурирующих процесса. С возрастом у нас снижается обмен веществ и уменьшается количество мышечной массы. Мышцы отвечают за то, сколько мы калорий тратим», — сказала специалист.
Она добавила, что для сохранения веса каждые 10 лет калорийность рациона приходится уменьшать примерно на 100–200 калорий, так как скорость метаболизма неумолимо падает. То, что сходило с рук в юности, накапливается и дает о себе знать спустя годы.
«Человек в молодости, например, мог есть много сладкого, пить газировку и говорить: "Я не набираю вес". А через 10 лет такого поведения обменные процессы ломаются. И мы входим в ту фазу, когда человек садится на диету, а снижения веса не происходит. Просто обменные процессы поломаны», — отметила Павлюк.
По словам эксперта, те, кто с детства следит за питанием и физической активностью, отодвигают эти поломки на десятилетия либо вовсе их избегают. В противном случае организм начинает давать сбои в виде синтеза плохого холестерина, скачков давления и нечувствительности к диетам.
«Если в юном возрасте ты можешь похудеть на 3–4 кг в месяц, то уже после сорока эта скорость опускается и становится 2 кг в месяц. То есть снижение веса будет в два раза медленнее. На замедление процесса также влияют инволюционные процессы и снижение уровня гормонов (как женских, так и мужских)», — резюмировала диетолог.