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Вора в законе Станислава Куликова арестовали в Башкирии из-за драки

Фото: iStock/ choochart choochaikupt

Фото: iStock/ choochart choochaikupt

В Башкирии арестовали вора в законе Станислава Куликова из-за драки на пляже, сообщил Телеграм-канал Shot.
По данным источника, местного предпринимателя Станислава Куликова обвиняют в избиении семьи, которая отдыхала на пляже в Иглинском районе Башкирии.

Уточнялось, что пруд принадлежит супруге Куликова. По этой причине он захотел прогнать туристов. Близкие говорили, что мужчина защищал возлюбленную.



Авторы материала подчеркнули, что в 2022 году Куликову присвоили статус вора в законе. Это означает закрепление сферы влияния на территории республики. Кроме статьи о хулиганстве, Станислава сейчас обвиняют в «занятии высшего положения в преступной иерархии». Теперь мужчина может лишиться свободы сроком до 15 лет.

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Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 млн рублей в Подмосковье
02 февраля 2025, 13:01

Фото: iStock/PTG PRO

Шейха из Саудовской аравии ограбили на 30 миллионов рублей во время показа коттеджа в Подмосковье. Злоумышленники установили прослушку в доме, который продавала его жена-россиянка, пишет Telegram-канал Mash.
Надежда успешно вышла замуж во второй раз и уехала жить к мужу в Дубай. А свой особняк на Рублёвке, где они с шейхом жили в первое время, она решила продать за 400 миллионов рублей. На такое предложение сразу же клюнули мошенники, которые под видом покупателей с поддельными документами пришли смотреть недвижимость. После их ухода обнаружилась пропажа дорогих часов и драгоценностей.

Однако на этом не закончилось. Когда хозяев не было дома, кто-то срезал замки, отключил коммуникации и свет. После этого супруги решили проверить дом на прослушку, и не зря – специалисты обнаружили жучки в пауэрбанке, перьевой ручке и под потолком.

Надежда подозревает в этом своего бывшего мужа, который, по её словам, мог навести мошенников на неё и её нового супруга.

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Осуждённый на пожизненное убийца Галявиев планировал полностью разрушить школу в Казани
«Казанский стрелок» Галявиев хотел взрывом полностью уничтожить школу
02 февраля 2025, 10:19

Фото: istockphoto/aerogondo

Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в 2021 году Ильназ Галявиев рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство (СВУ) полностью уничтожит школу.
Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на постановление суда.

«Из показаний осужденного следует, что он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведет к большим повреждениям стен вплоть до полного разрушения здания», — приводит агентство выдержку из судебных документов.

Также следователями было установлено, что этот апологет колумбайна перед совершением преступления проводил испытания своего СВУ, чтобы убедиться в его достаточной мощности.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии номер 175 в мае 2021 года, тогда погибли девять человек: семеро детей и двое преподавателей. Первоначальная экспертиза признала его невменяемым, однако позже эксперты сделали вывод, что он находился в абсолютно здравом уме в момент совершения преступления.

Обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ, потерпевшими признаны 667 человек. Галявиев в суде полностью признал вину. Он приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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#взрыв
#эксперты
#рф
#казань
#школа
#убийство
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Новорожденный малыш умер в семье, где ранее погибли от отравления четверо детей
02 февраля 2025, 08:36

Фото: istockphoto/globalmoments

В семье, где в сентябре 2024 года четверо детей умерли из-за отравления дихлофосом, скончался пятый ребенок. Он родился уже после осенней трагедии.
Малыш находился на грудном вскармливании и умер через три месяца после рождения, сообщает телеграм-канал Baza. Тогда семья Виноградовых из Красноярского края поужинала дома и легла спать, наутро все члены семьи почувствовали себя плохо. Всю семью госпитализировали. Отец и беременная мать выжили, четверых детей 6,11,12 и 13 лет не спасли.

Сначала подозревали пищевое отравление пельменями, потом выяснилось, что семья отравилась дихлофосом «Варан». Оказалось, что отец распылил отравляющее средство от насекомых во всех комнатах, а помещения должным образом не проветрил — открыл только форточку. В декабре мужчине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Родители с новорождённым временно съехали из того самого дома в Красноярском крае и сделали там ремонт. Мальчик, которого назвали Артёмом, появился на свет в ноябре. В ночь на 2 февраля ему стало плохо, прибывшие врачи констатировали смерть. По предварительной информации, малыш захлебнулся рвотными массами. Прокуратура ведет проверку. Кошмар смьи Виноградовых продолжается.

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#прокуратура
#родители
#отец
#мальчик
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Пентагон разгласил имя третьего члена экипажа вертолета, врезавшегося в самолет
02 февраля 2025, 04:00

Фото: iStock/Mikhail Kniazev

Пентагон опубликовал имя третьего члена экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном. Об этом стало известно после соответствующего заявления ведомства.
«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», — сказано в заявлении.

Как оказалось, Лобах не принимала участие в боевых действиях, при этом она имела награды «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне». Напомним, что ранее Пентагон опубликовал имена только двоих членов экипажа вертолета, которыми стали 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия, а также 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда. Имя Лобах не было названо по требованию семьи капитана.

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#самолет
#сша
#вертолёт
#пентагон
#военные
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Директора школы в Дагестане отстранили от работы из-за драки учителей
02 февраля 2025, 00:41

Фото: iStock/Zhang Shu

Директор школы в селе Хлют в Рутульскои районе Дагестана был временно отстранен от работы после драки между учителями. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.
«Администрация Рутульского района держит на контроле ситуацию, связанную с инцидентом в Хлютской СОШ. Сегодня школу посетил министр образования Дагестана Яхья Бучаев, чтобы на месте изучить все обстоятельства произошедшего… По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования», — рассказали в администрации.

Поводом для отстранения директора и проверки стала драка между учителями в школе. Видо потасовки распространялось в дагестанских telegram-каналах. Есть информация об одной пострадавшей ученице.

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В Башкирии школьница оплевала памятник ветеранам войны в Афганистане

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#драка
#проверки
#школы
#администрация
#школьница
#дагестан
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WSJ: разбившийся военный вертолет в Вашингтоне являлся «такси» для VIP-персон
02 февраля 2025, 00:30

Фото: iStock/camptoloma

Столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk являлся «такси» для VIP-персон. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Вертолет армии США Black Hawk <…> отрабатывал выполнение одной из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу», — пишут в издании.

Столкновение вертолета и самолета возобновило обсуждение вопроса о выполнении роли такси в перегруженном авиапространстве Вашингтона. Напомним, что вечером 29 января в происшествии погибло 67 человек, в числе который были российские спортсмены.

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#самолет
#сша
#такси
#столкновение
#вертолёт
#крушение
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Полиция Одессы обнаружила годовалого ребенка в холодильнике
01 февраля 2025, 22:35

Фото: iStock/ Aleksandr Potashev

В Одессе сотрудники правоохранительных органов обнаружили годовалого ребенка в морозильной камере в квартире местной жительницы, сообщили украинские СМИ.
Полицейские выяснили, что еще в квартире проживают двухлетняя девочка, ее 18-летняя мать и 44-летний партнер женщины с уголовным прошлым.

Обстоятельства смерти несовершеннолетнего еще уточняются. Дочь украинки уже забрали из семьи, девочка пребывает в медицинском учреждении.

Уточнялось, что ближайшее время будет возбуждено дело по статье «Преднамеренное убийство малолетнего ребенка».

Ранее сообщалось, что в российском регионе дважды прохожие ограбили умершего в машине мужчину. Сначала проходивший мимо мужчина забрал у покойника телефон и сорвал с шеи золотую цепочку, затем другая местная жительница сняла у мужчины кольцо с пальца.

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#смерть
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Мать погибшего в авиакатастрофе в США фигуриста Вадима Наумова: «Его нашли, опознали, достали. Стараюсь держаться, но это очень тяжело»
Мать погибшего фигуриста Вадима Наумова рассказала о потере сына в авиакатастрофе
01 февраля 2025, 22:01

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Спасатели обнаружили тело фигуриста Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в США. Его сын прибыл на место трагедии.
На этой неделе в США произошла страшная трагедия: пассажирский самолёт столкнулся в воздухе с военным вертолётом. На борту находились несколько десятков пассажиров, в том числе титулованные спортсмены. В числе погибших были и российские фигуристы. В субботу было найдено тело Вадима Наумова, а накануне – его жены Евгении Шишковой.

У пары остался 23-летний сын, который тоже занимается фигурным катанием и уже является чемпионом США. В связи с потерей родителей он на время приостановит свою спортивную деятельность и пропустит Чемпионат четырёх чемпионов.

Изначально парень должен был лететь вместе с родителями, но по стечению обстоятельств ему пришлось вылететь другим рейсом. Это спасло ему жизнь.

«К счастью, их сын Максюша остался жив! Он раньше вылетел. У него соревнования кончились раньше. Наверное, он тоже мог быть с ними. Но разница в соревнованиях его спасла. Сейчас Максюша полетел на место крушения, чтобы все узнать. Это все ночью произошло, темно, вся река покрыта льдом», – сообщила его бабушка, мать Вадима Наумова.
Отец спортсмена тоже сильно переживает за гибель сына и его супруги. Недавно мужчина перенёс инсульт, поэтому родственники опасаются, как бы переживания не сказались на его здоровье.

«Когда звонил сыну в последний раз, то уже не дозвонился. Он разбился. А до этого он мне сам звонил, говорил, что улетает на те самые соревнования. Он был в прекрасном настроении. Ничего не предвещало», – отметил Владимир Наумов.
Трагедия произошла 29 января в Вашингтоне. На борту также находилась 59-летняя Инна Волянская, которая в последние годы проживала в США и тренировала юных спортсменов. Она летела на соревнования вместе с учениками.

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В Башкирии школьница оплевала памятник ветеранам войны в Афганистане
01 февраля 2025, 19:32

Фото: iStock/Dzurag

В Башкирии 13-летняя школьница оплевала памятник ветеранам войны в Афганистане, материлась и показывала средний палец, параллельно снимая все на видео. Об этом сообщает МВД Башкирии. В отношении девочки, как отмечается, составили протокол.
«Сотрудниками правоохранительных органов был составлен административный протокол на 13-летнюю школьницу. <…> Полицейские также провели беседу со школьницей и ее родителями», — сообщили RT в МВД Башкирии.
В то же время в московском Строгино 11-летняя школьница ударила ножом свою бабушку, которая не отпустила ее гулять. После этого, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, девочка выбежала на улицу и стала звать на помощь. Пенсионерка скончалась в больнице.
«Она хотела пойти гулять, а бабушка не отпускала ее, так как к 17:00 к ней должен был прийти репетитор», — приводят слова источника.
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