Вора в законе Станислава Куликова арестовали в Башкирии из-за драки

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В Башкирии арестовали вора в законе Станислава Куликова из-за драки на пляже, сообщил Телеграм-канал Shot.
По данным источника, местного предпринимателя Станислава Куликова обвиняют в избиении семьи, которая отдыхала на пляже в Иглинском районе Башкирии.
Уточнялось, что пруд принадлежит супруге Куликова. По этой причине он захотел прогнать туристов. Близкие говорили, что мужчина защищал возлюбленную.
Авторы материала подчеркнули, что в 2022 году Куликову присвоили статус вора в законе. Это означает закрепление сферы влияния на территории республики. Кроме статьи о хулиганстве, Станислава сейчас обвиняют в «занятии высшего положения в преступной иерархии». Теперь мужчина может лишиться свободы сроком до 15 лет.
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Уточнялось, что пруд принадлежит супруге Куликова. По этой причине он захотел прогнать туристов. Близкие говорили, что мужчина защищал возлюбленную.
Авторы материала подчеркнули, что в 2022 году Куликову присвоили статус вора в законе. Это означает закрепление сферы влияния на территории республики. Кроме статьи о хулиганстве, Станислава сейчас обвиняют в «занятии высшего положения в преступной иерархии». Теперь мужчина может лишиться свободы сроком до 15 лет.
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Ольга Енгалычева