Мария Куликова рассказала, почему не может похудеть
Актриса Мария Куликова призналась, что ей сложно справляться с лишним весом. По словам звезды сериалов «Две судьбы» и «Склифосовский», главная причина — насыщенный образ жизни и любовь к еде во время путешествий.
Куликова в беседе с «Леди Mail» добавила, что с возрастом худеть стало сложнее. Если раньше результат появлялся быстро, то теперь даже после ограничений вес может не меняться.
«Я постоянно езжу по разным странам и в каждой хочется попробовать местную кухню. Как, например, не есть в Баку?» — отметила актриса.
Кроме того, актриса призналась, что не слишком любит спорт. Она предпочитает прогулки, но не готова регулярно заниматься в зале.
При этом супруг Куликовой старается приобщить её к тренировкам и недавно предложил посетить новый фитнес-центр рядом с домом. Актриса не исключает, что попробует, но пока не уверена, что решится.