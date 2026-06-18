Врач объяснила, как лечить и предотвращать приступы мигрени

18 июня 2026, 13:31

Врач Тен: приступ мигрени может случиться из-за резкого расслабления

Фото: iStock/Kateryna Onyshchuk

Самый опасный враг для человека с мигренью — это отсутствие режима. Удивительно, но приступ может случиться не только от стресса на работе, но и от долгожданного расслабления в субботу утром.





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Видновской клинической больницы» Зарема Тен в беседе с «Радио 1» среди триггеров мигрени выделила не только всем известные кофе или алкоголь, но и резкую смену активности.





«Спусковым крючком может являться не только момент сильного напряжения, но и момент расслабления. Существует понятие "мигрень выходного дня". Вы всю неделю были в стрессе, расслабились — и случился приступ», — предупредила врач.

«Главный секрет успешного лечения — скорость. В медицине существует правило "золотого часа", упустив который, справиться с болью становится намного сложнее. Любой препарат мы должны принять как можно быстрее. Но помните: препараты в течение месяца не должны приниматься чаще 10 дней, иначе возникнет лекарственно-индуцированная головная боль. Поэтому всегда советуйтесь с врачом», — настоятельно рекомендовала Тен.