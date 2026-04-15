В Госдуме хотят помочь миллионам россиян с мигренью

15 апреля 2026, 11:56

Депутат Панеш призвал Минздрав помочь людям в лечении мигрени

Миллионы россиян, страдающие мигренью, не могут получить современное лечение, поскольку препараты нового поколения стоят дорого и не входят в систему ОМС и в льготные перечни.





В этой связи заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой включить препараты от тяжелой мигрени в программу «14 высокозатратных нозологий», которая финансируется из федерального бюджета. Он также предложил разработать чёткие критерии для предоставления бесплатного лечения пациентов с хронической мигренью или оформления инвалидности. Кроме того, по его мнению, необходимо провести всероссийское исследование распространённости мигрени, чтобы оценить её реальный экономический ущерб.



По словам Панеша, в России такая патология недооценивается. Однако в парламент обращаются сотни россиян, страдающих тяжёлыми формами мигрени. Они жалуются, что не могут получить дорогостоящие препараты на основе моноклональных антител, которые контролируют болезнь, из-за отсутствия господдержки.





«Хроническая мигрень — это не просто головная боль, а потерянная карьера, разбитые семьи и люди, выпавшие из активной жизни. Игнорировать эту проблему больше нельзя. Миллионы граждан ждут решений», — приводит Life.ru текст обращения.