«Тревога — в гастрит, а контроль — в мигрень»: Психолог рассказала, как непрожитые эмоции перерастают в хронические болезни

03 июня 2026, 11:26

Психолог Аванесян: тревога уходит в желудок, гнев — в печень, контроль — в плечи

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Люди часто говорят: «Внезапно поднялось давление», «Появилась аллергия», «Скрутило спину без причины». Но специалисты уверены, что «просто так» ничего не происходит, и всему виной — непрожитая эмоция.





Практикующий психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что эмоция никуда не исчезает. Мы проглатываем гнев, не даём себе прожить обиду, игнорируем страх — и идём дальше. А тело запоминает.





«Невыраженные чувства закрепляются в мышцах, фасциях, внутренних органах — в виде хронического напряжения, спазмов и нарушений кровотока. На их удержание уходит энергия. Когда ресурс заканчивается — появляются усталость, воспаления и болезни без «очевидной» причины», — отметила она.

Как это проявляется:

Контроль — шея и плечи: напряжение, «деревянные» плечи, мигрени, бессонница;

напряжение, «деревянные» плечи, мигрени, бессонница; Тревога — желудок и солнечное сплетение: гастрит, СРК, тошнота перед важными событиями;

гастрит, СРК, тошнота перед важными событиями; Гнев — печень и желчный пузырь: горечь во рту, кожные реакции, проблемы с желчью;

горечь во рту, кожные реакции, проблемы с желчью; Обида — грудная клетка: тяжесть, ощущение «камня», проблемы с дыханием.

«Здесь работает психогигиена и регулярная работа с психологом. Как чистка зубов предотвращает кариес, так работа с чувствами предотвращает их накопление. Это не про "выпустить пар", а про навык: замечать эмоцию, проживать её и не копить напряжение годами. Когда тело перестаёт быть складом непрожитых эмоций, уменьшаются «беспричинные» симптомы, возвращается энергия, появляется ясность вместо внутреннего шума, отношения становятся честнее», — резюмировала Аванесян.