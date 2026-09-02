«За этим может быть что-то нехорошее»: Психолог рассказала, из-за чего появляется тревога после дежавю

02 сентября 2026, 12:21

Психолог Белкина: тревога после дежавю появляется из-за испытанных эмоций

Фото: iStock/vladans

Дежавю бывает разным. Иногда оно приносит лёгкое удивление, а иногда — острую тревогу, будто за этим воспоминанием стоит опасность.





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» объяснила, почему так происходит и как связаны дежавю, стресс и психологические триггеры.





«Многие замечали: иногда дежавю ощущается не как забавный сбой, а как предчувствие беды. Картинка знакомая, но вместе с ней приходит неприятное волнение. За этим может быть что-то нехорошее. Если ранее мы испытали сильный стресс, который психика не смогла переработать, и в этот момент у нас накапливалось бессознательное впечатление от какой-то детали, то потом, столкнувшись с ней, мы проживаем эмоции повторно», — сказала она.

«Если в момент X, когда ты испытал сильный стресс, ты ел малину — очень вероятно, что когда-то у тебя выработается аллергия на малину. Или ты был в лесу — и позже может появиться аллергия на берёзу. Если дежавю связано с тем, что бессознательное накопило информацию в момент стресса, то при столкновении с этим стимулом в реальности у меня будет ощущение, что я уже это видела. И я буду испытывать эмоциональный всплеск того самого стресса, даже если напрямую триггер не связан с его причиной», — отметила она.

«Если дежавю вызывает тревогу, важно не искать «зловещий» смысл в самой картинке, а признать, что ваша психика могла случайно связать этот образ с прошлым стрессом», — резюмировала Юлия Белкина.