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«Это опасно»: Психолог объяснил, по каким критериям понять, что ты в созависимых отношениях

Психолог Шамсутдинов: в созависимых отношениях опасно потерять самого себя
Фото: iStock/kitzcorner

Представьте себе тонущего человека. Если вы прыгнете за ним в воду, но не умеете плавать, вы оба пойдете ко дну. Именно так выглядят созависимые отношения: один постоянно «спасает» другого, теряя последние силы, а второй привычно тонет, зная, что его вытащат. Эта история не о спасении, а о взаимном уничтожении.



Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» отметил, что в созависимых отношениях человек рискует потерять самого себя.

Что происходит с человеком в созависимости:


  • постепенно перестает понимать, чего хочет сам;
  • чувствует вину, когда выбирает себя;
  • постоянно тревожится за другого;
  • эмоционально выгорает;
  • пытается контролировать то, что контролировать невозможно;
  • связывает свое состояние с поведением другого человека;
  • чужая жизнь становится важнее собственной.

«Это опасно, потому что со временем человек может потерять не только силы, но и ощущение себя. Он уже не понимает: "А чего хочу я?", "Что мне нравится?", "Какой я хочу видеть свою жизнь?". Все мысли снова возвращаются к другому человеку», — отметил эксперт.

Шамсутдинов напомнил, что любить человека — не значит жить вместо него, помогать — не значит решать его проблемы за него, заботиться — не значит отказываться от себя.

«У каждого человека остается ответственность за собственную жизнь и свои решения», — резюмировал собеседник.

Анастасия Панченко

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