«Это опасно»: Психолог объяснил, по каким критериям понять, что ты в созависимых отношениях
Психолог Шамсутдинов: в созависимых отношениях опасно потерять самого себя
Представьте себе тонущего человека. Если вы прыгнете за ним в воду, но не умеете плавать, вы оба пойдете ко дну. Именно так выглядят созависимые отношения: один постоянно «спасает» другого, теряя последние силы, а второй привычно тонет, зная, что его вытащат. Эта история не о спасении, а о взаимном уничтожении.
Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» отметил, что в созависимых отношениях человек рискует потерять самого себя.
Что происходит с человеком в созависимости:
- постепенно перестает понимать, чего хочет сам;
- чувствует вину, когда выбирает себя;
- постоянно тревожится за другого;
- эмоционально выгорает;
- пытается контролировать то, что контролировать невозможно;
- связывает свое состояние с поведением другого человека;
- чужая жизнь становится важнее собственной.
«Это опасно, потому что со временем человек может потерять не только силы, но и ощущение себя. Он уже не понимает: "А чего хочу я?", "Что мне нравится?", "Какой я хочу видеть свою жизнь?". Все мысли снова возвращаются к другому человеку», — отметил эксперт.
Шамсутдинов напомнил, что любить человека — не значит жить вместо него, помогать — не значит решать его проблемы за него, заботиться — не значит отказываться от себя.
«У каждого человека остается ответственность за собственную жизнь и свои решения», — резюмировал собеседник.