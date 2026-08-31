«Это опасно»: Психолог объяснил, по каким критериям понять, что ты в созависимых отношениях

31 августа 2026, 19:06

Психолог Шамсутдинов: в созависимых отношениях опасно потерять самого себя

Фото: iStock/kitzcorner

Представьте себе тонущего человека. Если вы прыгнете за ним в воду, но не умеете плавать, вы оба пойдете ко дну. Именно так выглядят созависимые отношения: один постоянно «спасает» другого, теряя последние силы, а второй привычно тонет, зная, что его вытащат. Эта история не о спасении, а о взаимном уничтожении.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» отметил, что в созависимых отношениях человек рискует потерять самого себя.





Что происходит с человеком в созависимости:

постепенно перестает понимать, чего хочет сам;

чувствует вину, когда выбирает себя;

постоянно тревожится за другого;

эмоционально выгорает;

пытается контролировать то, что контролировать невозможно;

связывает свое состояние с поведением другого человека;

чужая жизнь становится важнее собственной.

«Это опасно, потому что со временем человек может потерять не только силы, но и ощущение себя. Он уже не понимает: "А чего хочу я?", "Что мне нравится?", "Какой я хочу видеть свою жизнь?". Все мысли снова возвращаются к другому человеку», — отметил эксперт.

«У каждого человека остается ответственность за собственную жизнь и свои решения», — резюмировал собеседник.