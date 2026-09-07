«Затаивается и ждет»: Рыбакам напомнили о самом выигрышном способе ловли щуки осенью

07 сентября 2026, 11:35

Рыбак Латыш: щуку лучше ловить на живца

Фото: iStock/mel-nik

Современные рыболовы часто гонятся за дорогими воблерами и вертушками, забывая о старых дедовских методах. Однако в осеннем Подмосковье, когда щука прячется в корягах под самым берегом, искусственная приманка часто бессильна.





Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» напомнил о самом убойном способе ловли, который возвращает азарт и гарантирует трофей.





«Раньше была очень хорошая тема — рыбалка на живца. Сначала ты ловишь мелкую рыбку: верхоплавку, плотву или уклейку. А потом забрасываешь этого живца в места, где предполагаешь, что стоит щука. Это очень уловисто, потому что ты можешь забросить под любой кустик, куда блесну просто невозможно кинуть», — сказал он.

«А ты получаешь колоссальное удовольствие, вытаскивая долгожданную добычу. У нас в водоёмах щука бывает и по 3, и по 5 килограммов, и больше», — отметил Латыш.