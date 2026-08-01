01 августа 2026, 08:03

SHOT: Рыбак спас огромную акулу на пляже в Лос-Анджелесе

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Рыбак спас огромную акулу на пляже в Лос-Анджелесе. Об этом пишет SHOT.