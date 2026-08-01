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Рыбак спас огромную акулу на пляже в Лос-Анджелесе

SHOT: Рыбак спас огромную акулу на пляже в Лос-Анджелесе
Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Рыбак спас огромную акулу на пляже в Лос-Анджелесе. Об этом пишет SHOT.



На побережье залива Санта-Моника в штате Калифорния произошёл удивительный случай спасения. Мужчина случайно вытащил акулу на берег, снял её с крючка и, не используя никаких инструментов, голыми руками отпустил обратно в воду.

Видеозапись с инцидентом быстро распространилась в местных социальных сетях и сейчас набирает популярность. Очевидцы, поражённые произошедшим, сообщили, что акула благополучно уплыла и с тех пор не появлялась в этом районе.

Ранее сообщалось, что житель Китая отрезал кобре голову, но она все равно его укусила. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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