Рыбак спас огромную акулу на пляже в Лос-Анджелесе
Рыбак спас огромную акулу на пляже в Лос-Анджелесе. Об этом пишет SHOT.
На побережье залива Санта-Моника в штате Калифорния произошёл удивительный случай спасения. Мужчина случайно вытащил акулу на берег, снял её с крючка и, не используя никаких инструментов, голыми руками отпустил обратно в воду.
Видеозапись с инцидентом быстро распространилась в местных социальных сетях и сейчас набирает популярность. Очевидцы, поражённые произошедшим, сообщили, что акула благополучно уплыла и с тех пор не появлялась в этом районе.
Ранее сообщалось, что житель Китая отрезал кобре голову, но она все равно его укусила. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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