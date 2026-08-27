Вся рыба погибла в реках российского региона

27 августа 2026, 07:55

В реках Тура и Тобол в Тюменской области погибла вся рыба

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В реках Тура и Тобол в Тюменской области полностью погибла рыба. Об этом заявила руководитель аппарата Комитета Госдумы по экологии Елена Панова в своем телеграм-канале.