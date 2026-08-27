Вся рыба погибла в реках российского региона
В реках Тура и Тобол в Тюменской области полностью погибла рыба. Об этом заявила руководитель аппарата Комитета Госдумы по экологии Елена Панова в своем телеграм-канале.
По ее словам, то же самое произошло с кормовой базой — 95% от нее в водоемах не осталось. Частичная гибель рыбы зафиксирована также в реках Иртыш, Тавда и Исеть.
Специалист отметила, что «сорные» виды могут появиться через два-четыре года, стерлядь — через шесть лет, а нельма — через восемь-десять лет. Она добавила, что у Росрыболовства есть комплексная программа по восстановлению ценных видов, однако Тура пока в нее не включена.
Напомним, в конце июля уровень воды в этой реке достиг отметки в 872 сантиметра, превысив критическую на 22 см. Тогда в регионе оказались затопленными сотни домов и тысячи участков.
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