«Бомба для организма»: Врач назвала главную опасность для детей с диабетом летом

02 июля 2026, 13:50

Врач Мкртычева: главная опасность для детей с диабетом летом — обезвоживание

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Лето — время отдыха, но для родителей детей с сахарным диабетом первого типа это еще и сезон повышенных рисков. Активные игры, палящее солнце, клубника и мороженое, смена режима — все это может превратить контроль над заболеванием в настоящий квест.





Врач-эндокринолог НИКИ детства Джульетта Мкртычева в беседе с «Радио 1» рассказала, что летняя погода влияет на всех, но у юных диабетиков риски многократно возрастают. Однако универсального сценария не существует, реакция на жару сугубо индивидуальна.





«У каждого ребенка сахарный диабет может протекать по-разному. Главная опасность — обезвоживание. Дети бегают, потеют, забывают пить. Это приводит к сгущению крови и закономерному росту уровня глюкозы. Парадокс в том, что жара может вызвать и резкое падение сахара, но это чаще связано не с температурой, а с тем, что малыши меньше едят и больше двигаются», — сказала она.

«Основным напитком должна быть обычная питьевая вода. Соки, лимонады — все будет способствовать повышению сахара крови, причем неконтролируемо, потому что это быстрые углеводы. Они быстро поднимают сахар и высоко держат. Часто эти напитки дети употребляют на фоне гипогликемии — они должны быть у них с собой как "скорая помощь", но не как основное питье», — отметила Мкртычева.