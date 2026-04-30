«Сахарный диабет и проблемы с суставами»: Врач раскрыла секрет работы здоровых привычек

30 апреля 2026, 11:47

Врач Паснова: здоровый образ жизни должен воспитываться в семье

Родители часто паникуют: «Ребенку уже два, а режима нет, поезд ушел». Эксперт разбивает этот миф, но с ключевым уточнением: вы опоздали не к трем годам, а… к моменту собственного взросления.





Детский реабилитолог Екатерина Паснова в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что начинать формировать здоровый образ жизни нужно еще до рождения ребенка.





«Здоровый образ жизни прививается в семье. Поэтому воспитывать нужно себя и семью. Ребёнок с первых дней жизни должен видеть пример», — сказала она.

«Здоровый образ жизни, правильное питание и верно выстроенный режим дня влияют на качество жизни. Малоподвижный образ жизни приводит к избытку массы тела, а в дальнейшем — к склонности к сахарному диабету, изменениям в сердечно-сосудистой системе, проблемам с костями и суставами», — предупредила Паснова.

«Минимальный объём сна — 8–9 часов. Физиологично ложиться в период с 21:00 до 22:00. Режим дня должен быть постоянным, должна быть привычка засыпать в одно и то же время. Главный враг перед сном — гаджеты», — объяснила врач.