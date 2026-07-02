«Диагностика колена»: Врач рассказал, почему УЗИ — пустая трата денег, а КТ не заменит МРТ

02 июля 2026, 12:25

Врач Беляков: золотой стандарт исследования коленного сустава — МРТ

Фото: iStock/LightFieldStudios

Рентген, КТ, УЗИ или МРТ — какой метод выбрать, если заболело колено? Пациенты часто экономят время и деньги, делая УЗИ в ближайшей клинике, а потом удивляются, почему врач отправляет их на повторное исследование.





Врач-травматолог, ортопед Дмитрий Беляков в беседе с «Радио 1» назвал единственный «золотой стандарт» диагностики.





«Золотой стандарт исследования коленного сустава — МРТ. КТ нужна только при травмах: внутрисуставных переломах и перед эндопротезированием с компьютерной навигацией. А вот УЗИ я считаю бесполезным. Можно увидеть только лишнюю жидкость и дегенеративно изменённый мениск. Я использую УЗИ только для пункции кисты Бейкера», — сказал он.

«После КТ всё равно нужно делать МРТ. А если пациент боится клаустрофобии, выбирает УЗИ — но открытые томографы дают картинку в пикселях, где можно только догадываться, что происходит. Нужно минимум 1,5 Тесла, лучше 3», — отметил Беляков.

«Правильный диагноз — это половина успешного лечения», — резюмировал собеседник.