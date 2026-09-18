Артист Угольников отметил изменения в организации выборов в Подмосковье
Выборы в Московской области организуют на высоком уровне, чтобы гарантировать прозрачность процедуры и соблюдение избирательных прав жителей. Об этом заявил народный артист России Игорь Угольников, передаёт корреспондент «Радио 1».
Угольников посетил Центр общественного наблюдения за ходом голосования в Одинцове.
«Это далеко не первые мои выборы. Предыдущие я помню здесь, когда был доверенным лицом президента и ездил по всем избирательным участкам. И я вижу, как всё меняется в сторону большей организации, больших тонкостей, которые необходимо учитывать в нынешние времена», — сказал артист.Он также выразил уверенность, что голосование пройдёт достаточно массово, чтобы выборы признали состоявшимися.
В Московской области выбирают депутатов Госдумы, Мособлдумы и ряд окружных Советов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.