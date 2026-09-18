Более четырех тысяч ветеранов СВО принимают участие в голосовании на выборах в Подмосковье

18 сентября 2026, 12:27

оригинал Фото: istockphoto/macky_ch

В Московской области продолжается трехдневное голосование — с 18 по 20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы, а в ряде округов проходят также выборы муниципальных депутатов.





Активное участие в избирательном процессе принимают более четырех тысяч ветеранов специальной военной операции — членов Ассоциации ветеранов СВО Московской области, которые голосуют вместе с семьями и выступают в роли наблюдателей.



Представители отделения Ассоциации в муниципальном округе Шаховская присоединились к голосованию на своих избирательных участках. По словам руководителя отделения Романа Косянчука, для ветеранов важно не только реализовать свое избирательное право, но и личным примером подтвердить гражданскую позицию.





«Мы привыкли подтверждать свою позицию поступками. Сегодня каждый из нас самостоятельно делает свой выбор на избирательном участке. Для меня важно, чтобы голосование проходило открыто, с соблюдением закона и уважением к решению каждого человека. У каждого есть право на собственное мнение, и это право необходимо уважать», — отметил Роман Косянчук.

«Для меня как наблюдателя главное — соблюдение закона, прозрачность всех процедур и уважение к выбору каждого человека. Каждый избиратель должен иметь возможность самостоятельно принять решение и быть уверенным, что его голос учтут надлежащим образом. Именно за этим мы и следим на участке», — подчеркнул Антон Киселёв.