Глава Балашихи Юров проголосовал в отремонтированной школе
Руководитель городского округа Балашиха Сергей Юров принял участие в голосовании. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Свой голос Юров отдал на избирательном участке, открытом в школе №18 в деревне Чёрное.
«Для меня особенно символично, что голосование проходит именно здесь: в этом году школу капитально отремонтировали и открыли после обновления», — сказал глава Балашихи.Он добавил, что все избирательные процедуры организованы соответствии с нормами закона, голосование проходит в штатном режиме.
В Московской области проводятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Всего на территории региона работают 3 925 избирательных участков. Они открыты с 8:00 до 20:00.