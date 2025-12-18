«Это какая-то сказка»: бойцы СВО приехали на премию «Доброе дело» в Подмосковье, чтобы обнять маму

18 декабря 2025, 16:31

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Московской области

Сегодня в Доме Правительства Московской области прошла церемония вручения ежегодной Премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Одной из самых запоминающихся стала история семьи, в которой на защиту Родины встали сразу двое — отец и сын.





Лауреатом премии стал боец с позывным «Арт». Он отправился в зону СВО вслед за своим отцом — военнослужащим с позывным «Берт». Награду на церемонии вручал губернатор Московской области Андрей Воробьёв маме бойца — Юлии Мансуровне. Она была уверена, что приехала одна.

«Мне сказали, что сын не приедет, поэтому пригласили меня — получить награду вместо него», — рассказывает Юлия в диалоге с «Радио 1».

Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Московской области

«Через полчаса после звонка я уже грузился в КАМАЗ и ехал. Ровно сутки — и я здесь. Приехал полностью в том, в чём был: бронежилет, каска, форма», — вспоминает военнослужащий.

«Это какая-то сказка, волшебство. Командиры сказали, что я обязан быть рядом с семьей, это ответственное задание», — рассказывает боец в интервью «Радио 1».