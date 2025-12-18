«Это какая-то сказка»: бойцы СВО приехали на премию «Доброе дело» в Подмосковье, чтобы обнять маму
Сегодня в Доме Правительства Московской области прошла церемония вручения ежегодной Премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Одной из самых запоминающихся стала история семьи, в которой на защиту Родины встали сразу двое — отец и сын.
Лауреатом премии стал боец с позывным «Арт». Он отправился в зону СВО вслед за своим отцом — военнослужащим с позывным «Берт». Награду на церемонии вручал губернатор Московской области Андрей Воробьёв маме бойца — Юлии Мансуровне. Она была уверена, что приехала одна.
«Мне сказали, что сын не приедет, поэтому пригласили меня — получить награду вместо него», — рассказывает Юлия в диалоге с «Радио 1».В момент награждения в зале неожиданно появились её муж и сын, эмоции в тот момент никто сдержать не мог. Ещё вчера они находились на передовой, а сегодня — стояли рядом, сделав ей самый главный подарок в преддверии Нового года. Бойцы рассказали, как всё происходило. Отец семьи — «Берт» — отметил, что звонок застал его во время караула.
«Через полчаса после звонка я уже грузился в КАМАЗ и ехал. Ровно сутки — и я здесь. Приехал полностью в том, в чём был: бронежилет, каска, форма», — вспоминает военнослужащий.В тот момент он находился на сватовском направлении и до последнего не верил, что сможет оказаться на церемонии. Для него это стало настоящим чудом.
«Это какая-то сказка, волшебство. Командиры сказали, что я обязан быть рядом с семьей, это ответственное задание», — рассказывает боец в интервью «Радио 1».Сын, «Арт», оказался в похожей ситуации. Он также был далеко от Подмосковья и узнал о награждении в последний момент. Лауреат Премии взял билеты на самый ближайший поезд. Дорога также заняла 24 часа.
Несмотря на торжественную обстановку и редкую возможность побыть рядом с семьёй, планы у бойцов простые и понятные — отдохнуть пару дней и вернуться обратно к боевым задачам.
Эта история — в первую очередь о семье. О редких минутах радости встречи между боевыми сменами и о сюрпризе, который мама точно запомнит на всю жизнь.