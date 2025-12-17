Ветеран СВО Бронников рассказал, зачем ему программа «Герои Подмосковья»

17 декабря 2025, 16:07

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области работает программа «Герои Подмосковья» — региональное продолжение федерального проекта «Время Героев», который реализуют по инициативе Президента России Владимира Путина. Программа помогает участникам специальной военной операции продолжить служение стране уже в повседневной жизни.





Главная цель проекта — подготовить сильных, мотивированных и компетентных управленцев из числа ветеранов СВО. Участников программы обучают работе в органах государственной и муниципальной власти, а еще готовят к работе в госкомпаниях и организациях.



Программа даёт не только знания, но и поддержку на всех этапах — от обучения до дальнейшего трудоустройства. Участники проходят отбор, обучение, стажировки и работают с наставниками из числа опытных управленцев.



Один из участников программы — ветеран СВО, старший лейтенант Александр Бронников. Он рассказал, что решение принять участие в проекте стало для него продолжением службы людям.



«Наша служба была востребована там (на фронте — ред.), и после возвращения возникает понимание, что нужно быть полезным и здесь. Эта мысль по сути выстраивается как прямая параллель: служба там и служба здесь, уже людям в мирной жизни. Да, именно так это и воспринимается», — рассказал военнослужащий.