Около 1000 участников СВО и детей бойцов учатся в колледжах Подмосковья

17 декабря 2025, 15:48

В колледжах и техникумах Московской области сегодня обучаются порядка 1000 участников специальной военной операции и детей наших защитников. На федеральном уровне приняли и подписали закон, который даёт участникам СВО право бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





Теперь после уже полученного диплома колледжа или техникума они могут освоить новую профессию по другому направлению подготовки.

«Мы даём нашим воинам дополнительный инструмент для построения успешной, мирной жизни после выполнения боевых задач. Второе образование – это новая профессия, новые возможности для самореализации», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Данная инициатива логично встраивается в существующую систему государственных гарантий для наших защитников и их семей. В соответствии с уже действующим законодательством, право на первоочередное зачисление в организации СПО уже имеет широкий круг лиц. В этот список входят и герои России, и военнослужащие, участвующие в СВО, участники боевых действий в ДНР и ЛНР с 2014 года, а также дети участников спецоперации. В колледжах и техникумах Подмосковья учатся порядка тысячи участников СВО и детей защитников», — отметил спикер региональной Думы.

«Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы образовательные организации Подмосковья были готовы достойно встретить новых студентов – наших Героев, оказать им необходимое содействие в обучении», — добавил Игорь Брынцалов.