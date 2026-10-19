Фестиваль A Tutta Forza объединил молодых исполнителей на духовых инструментах
Фестиваль «A Tutta Forza: духовое искусство» прошёл с 11 по 17 октября в Центральной музыкальной школе — Академии исполнительского искусства (ЦМШ — АИИ). Мероприятие стало первым масштабным результатом сотрудничества ЦМШ — АИИ и Московской областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Минкультутризма региона.
Партнёрское соглашение учреждения подписали 15 июня 2026 года. Оно предусматривает совместные творческие и образовательные инициативы, призванные поддерживать начинающих исполнителей и развивать академическое музыкальное искусство.
Фестиваль объединил молодых музыкантов, педагогов и известных артистов. К участию приглашали музыкантов от 14 до 20 лет, которые учатся в Центральном федеральном округе или филиалах ЦМШ — АИИ. Сначала претенденты проходили дистанционный отбор: жюри оценивало заявки и присланные видеозаписи. По итогам конкурса на очную программу пригласили 16 исполнителей. Они представляли три направления — деревянные и медные духовые, а также ударные инструменты. Среди духовых специальностей были флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна и тромбон.
Фестивальные события проходили в Концертном и Камерном залах школы. Участники каждый день посещали мастер-классы ведущих педагогов и известных российских музыкантов. В программу также вошли лекции и вечерние концерты, где молодые артисты могли выступить перед публикой и получить сценический опыт.
Завершился фестиваль 17 октября гала-концертом в Концертном зале ЦМШ — АИИ. Молодые солисты исполнили произведения вместе с симфоническим оркестром Московской областной филармонии. За дирижёрским пультом находился художественный руководитель коллектива Дмитрий Юровский. Совместное выступление стало итогом интенсивной недельной работы и главным событием фестиваля.
Учредителем и организатором A Tutta Forza выступила Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства. Соглашение о сотрудничестве подписали ректор ЦМШ — АИИ Валерий Пясецкий, председатель художественного совета школы, народный артист России Денис Мацуев, исполняющий обязанности директора Московской областной филармонии Сергей Бобков и художественный руководитель её симфонического оркестра Дмитрий Юровский.
Партнёры рассчитывают, что совместные проекты помогут молодым исполнителям получать профессиональную поддержку, осваивать новые навыки и чаще выступать на крупных площадках. Фестиваль продемонстрировал, как образовательная среда и работающий концертный коллектив могут объединиться для развития нового поколения музыкантов.
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