Фестиваль A Tutta Forza объединил молодых исполнителей на духовых инструментах

19 октября 2026, 17:17

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фестиваль «A Tutta Forza: духовое искусство» прошёл с 11 по 17 октября в Центральной музыкальной школе — Академии исполнительского искусства (ЦМШ — АИИ). Мероприятие стало первым масштабным результатом сотрудничества ЦМШ — АИИ и Московской областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Минкультутризма региона.