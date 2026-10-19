Два подмосковных фигуриста стали призёрами первого этапа Гран-при России
Фигуристы из Московской области завоевали две медали на первом этапе Всероссийских соревнований «Гран-при России – Рапсодия льда». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Турнир проходил с 16 по 18 октября в Казани. В нём участвовали сильнейшие фигуристы страны.
Бронзовую медаль в женском одиночном катании взяла Ксения Синицына, в мужском – Артём Ковалёв. Оба спортсмена представляют Училище олимпийского резерва №3 в Химках.
Как напомнили в ведомстве, ранее Синицына становилась серебряным призером финала Гран-при России сезона 2025/2026, Ковалёв – бронзовым призером чемпионата России.
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