Два подмосковных фигуриста стали призёрами первого этапа Гран-при России

19 октября 2026, 17:02

оригинал К. Синицына (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Фигуристы из Московской области завоевали две медали на первом этапе Всероссийских соревнований «Гран-при России – Рапсодия льда». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.