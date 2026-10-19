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Два подмосковных фигуриста стали призёрами первого этапа Гран-при России

оригинал К. Синицына (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Фигуристы из Московской области завоевали две медали на первом этапе Всероссийских соревнований «Гран-при России – Рапсодия льда». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Турнир проходил с 16 по 18 октября в Казани. В нём участвовали сильнейшие фигуристы страны.

Бронзовую медаль в женском одиночном катании взяла Ксения Синицына, в мужском – Артём Ковалёв. Оба спортсмена представляют Училище олимпийского резерва №3 в Химках.

А. Ковалёв (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Как напомнили в ведомстве, ранее Синицына становилась серебряным призером финала Гран-при России сезона 2025/2026, Ковалёв – бронзовым призером чемпионата России.
Лора Луганская

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