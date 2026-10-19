Завершён очередной мониторинг птиц и растений Лосиного острова
В национальном парке «Лосиный остров» подвели итоги мониторинга обитающих видов за этот год. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
Согласно первым выводам, представители редких видов продолжают населять парк. Растёт биоразнообразие заповедной территории.
«Как сообщили биологи, краснокнижные виды чувствуют себя в Подмосковье комфортно. В этом сезоне наблюдатели зафиксировали 109 видов птиц в том числе охраняемых – орлана-белохвоста, скопу, красношейную поганку, большого подорлика, зимородка и других. При этом зимородка в последний раз встречали в Подмосковье около 30 лет назад. Большинство редких пернатых видели в Верхнеяузском водно-болотном комплексе», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Среди других интересных находок он назвал такие редкие грибы, как пикнопореллус бледно-жёлтый, занесенный в Красную книгу России, найденный в Мытищинском лесопарке, чешуйница древесная и гриб-баран.
Из наблюдаемых растений особую научную ценность представляют редкие виды флоры. Среди них краснокнижная орхидея второй категории редкости пальчатокоренник балтийский, печёночница благородная, которая встречается в ближнем Подмосковье только в «Лосином острове».
В числе других редких растений, которые регулярно фиксируют в ходе ежегодного мониторинга в национальном парке, – венерин башмачок настоящий и черемша.
По данным министерства, всего в подмосковных лесах национального парка произрастает 800 видов высших растений.