В Московской области рассказали об актуальной потребности в донорской крови

19 октября 2026, 16:02

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Срочно пополнить запасы крови первой положительной и отрицательной, третьей положительной и отрицательной и четвёртой отрицательной групп крови необходимо больницам Московской области. Потребность есть также во второй группе крови как с положительным, так и с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь спасает жизни пациентов с кровопотерей, ожогами, онкологическими заболеваниями, людей с болезнями крови и новорождённых с патологиями. Каждая донация — это чей-то шанс на жизнь», — сказала заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.