Ипотека в Подмосковье в 2025 году: как получить, условия и льготы

15 сентября 2025, 14:25

оригинал Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

В 2025 году ипотечные программы в Московской области предлагают ряд условий для разных категорий граждан. От семей с детьми до IT-специалистов — каждый может найти подходящий вариант. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как получить ипотеку в Подмосковье в 2025 году Льготы на ипотеку в Подмосковье в 2025 году В каких случаях могут отказать в ипотеке в 2025 году Сколько стоит жилье в Подмосковье в 2025 году Советы по получению ипотеки в Подмосковье

Как получить ипотеку в Подмосковье в 2025 году

Выбор программы — определяемся с типом ипотеки, который соответствует вашим потребностям и возможностям.

Сбор документов — готовим необходимые документы, включая паспорт, справку о доходах, документы на недвижимость и другие.

Подача заявки — обращаемся в банк с полным пакетом документов.

Оценка и одобрение — банк оценивает вашу платежеспособность и кредитную историю.

Заключение договора — после одобрения кредита подписываете ипотечный договор.

​Фото: iStock/Dima Berlin



Льготы на ипотеку в Подмосковье в 2025 году

Ставка: 6% годовых.

Условия: Доступна семьям с детьми в возрасте до 6 лет или семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Сумма кредита: до 12 млн рублей.

Первоначальный взнос: от 20%, возможно использование материнского капитала.

Срок действия программы: до 2030 года.

Ставка: от 6% годовых.

Условия: Доступна для сотрудников IT-компаний, соответствующих определенным критериям.

Сумма кредита: до 9 млн рублей.

Первоначальный взнос: от 20%, возможно использование материнского капитала.

Срок действия программы: до 2030 года.

В каких случаях могут отказать в ипотеке в 2025 году

Плохая кредитная история — если у вас были просрочки или долги по предыдущим кредитам.

Высокая кредитная нагрузка — общая сумма ежемесячных платежей по всем кредитам превышает 50% от дохода.

Нестабильный доход — отсутствие официального трудоустройства или подтвержденного дохода.

Невыполнение требований банка — несоответствие внутренним стандартам банка по возрасту, стажу, доходу и другим параметрам.

​​Фото: iStock/Traitov



Сколько стоит жилье в Подмосковье в 2025 году

Квартира/дом: ~175 862 рублей за квадратный метр;

Апартаменты: ~201 655 рублей за квадратный метр.

Советы по получению ипотеки в Подмосковье