Ноутбуки компании из Фрязина внесли в реестр отечественной продукции
Ноутбук ИТ-вендора «Инферит», работающего во Фрязине, вошёл в реестр отечественной продукции Минпромторга России. Речь идёт о модели INFERIT Mercury, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Российский вендор работает в одном из 12 подмосковных наукоградов. Компания разрабатывает и выпускает на собственном заводе компьютерную технику. На производстве создано более 100 рабочих мест. Мощности завода позволяют производить до 300 тыс. единиц техники в год», — рассказала зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что у компании есть своя операционная система на базе Linux «МСВСфера» и другие программные продукты. В экосистему вендора входят семь направлений.
Статус, полученный продукцией «Инферит», подтверждает соответствие ноутбука всем требованиям технологической независимости.