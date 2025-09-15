В ЖК «Новая Рига» строят школу, детсады, поликлинику и благоустраивают дворы

15 сентября 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Новая Рига» для жителей уже открыты два детских сада на 550 мест и большая школа для 1150 учеников, отметили в подмосковном Минжиле.







На первых этажах домов уже работают магазины, кафе, аптека, пекарня, пункты выдачи заказов и другие сервисы — все необходимое для комфортной жизни.