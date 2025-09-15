В ЖК «Новая Рига» строят школу, детсады, поликлинику и благоустраивают дворы
В жилом комплексе «Новая Рига» для жителей уже открыты два детских сада на 550 мест и большая школа для 1150 учеников, отметили в подмосковном Минжиле.
На первых этажах домов уже работают магазины, кафе, аптека, пекарня, пункты выдачи заказов и другие сервисы — все необходимое для комфортной жизни.
Сейчас рядом достраивают современную поликлинику, в которой можно провести до 150 приёмов в смену. Завершают отделку, благоустраивают территории и устанавливают систему «Безопасный регион».
Готовят к сдаче новый жилой корпус 1.8. В ЖК уже ввели в эксплуатацию восемь домов разной этажности. На территории размещают комфортные пешеходные дорожки, высаживают деревья и готовят места для отдыха.