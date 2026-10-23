Константин Хабенский и студенты Школы-студии МХАТ посадили яблони в Мелихове

23 октября 2026, 15:10

Константин Хабенский (справа). Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова, исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Хабенский и 30 его студентов посадили яблони в саду в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области Московской области.





Мероприятие состоялось в рамках проекта исторической реконструкции «ЧеховСад: 4.0» и стало последним в этом сезоне. Участники высадили деревья старинного русского сорта «анис полосатый» возле флигеля, где была написана пьеса «Чайка». Для многих молодых артистов поездка в Мелихово стала первым знакомством с усадьбой, где Антон Чехов работал над произведениями, вошедшими в историю русской литературы и театра.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО Хабенский предложил студентам сразу приступить к делу. По его убеждению, если люди приехали поддержать усадьбу и посадить деревья, то лучше посвятить время именно этому. Для театра и Школы-студии участие в проекте стало не только практической помощью музею, но и возможностью прикоснуться к месту, связанному с истоками современного психологического театра.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что посадки постепенно становятся особой традицией Мелихова.





«Радостно наблюдать, как магнетизм Мелихова растет, набирает силу и объединяет вокруг Чехова режиссеров, актеров, деятелей театра. Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы развивать музей-заповедник и приумножать его уникальную притягательность», — сказал Кузнецов.

Василий Кузнецов (фото: пресс-служба Минкульттуризма МО)