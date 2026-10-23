Константин Хабенский и студенты Школы-студии МХАТ посадили яблони в Мелихове
Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова, исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Хабенский и 30 его студентов посадили яблони в саду в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области Московской области.
Мероприятие состоялось в рамках проекта исторической реконструкции «ЧеховСад: 4.0» и стало последним в этом сезоне. Участники высадили деревья старинного русского сорта «анис полосатый» возле флигеля, где была написана пьеса «Чайка». Для многих молодых артистов поездка в Мелихово стала первым знакомством с усадьбой, где Антон Чехов работал над произведениями, вошедшими в историю русской литературы и театра.
Хабенский предложил студентам сразу приступить к делу. По его убеждению, если люди приехали поддержать усадьбу и посадить деревья, то лучше посвятить время именно этому. Для театра и Школы-студии участие в проекте стало не только практической помощью музею, но и возможностью прикоснуться к месту, связанному с истоками современного психологического театра.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что посадки постепенно становятся особой традицией Мелихова.
«Радостно наблюдать, как магнетизм Мелихова растет, набирает силу и объединяет вокруг Чехова режиссеров, актеров, деятелей театра. Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы развивать музей-заповедник и приумножать его уникальную притягательность», — сказал Кузнецов.Проект «ЧеховСад: 4.0» продолжает масштабные работы по восстановлению музейного пространства. Его задача — заложить четвёртое поколение мелиховского сада, в котором историческая память соединится с новыми творческими инициативами. Научную основу проекту обеспечивает поддержка Академии имени К.А. Тимирязева: специалисты академии участвовали в посадке и помогали с работой.
Осенний этап завершён, но возрождение сада продолжится. Следующую посадку запланировали на апрель–май 2027 года. Новые яблони станут частью пространства, которое связывает историю усадьбы, наследие Чехова и современную театральную жизнь.