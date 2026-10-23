Подмосковная компания взяла номинацию на чемпионате TechSkills

23 октября 2026, 15:12

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Команда «Росатом Интелмаш», входящая в АО «Росатом Сервис», Электроэнергетический дивизион «Росатома», отличилась на чемпионате профессионального мастерства TechSkills. Она первенствовала в компетенции «Цифровое производство», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания разрабатывает и производит робототехнику для промышленности. Производственные площадки расположены в Дубне и Ленинском городском округе.



«Соревнования прошли на 23-й Международной выставке испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing & Control. Участники решали задачи по созданию цифровых двойников, программированию промышленных роботов и повышению эффективности производства. Участниками стали инженеры, специалисты по автоматизации и роботизации, эксперты в области бережливого производства», – уточнили в ведомстве.