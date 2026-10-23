В Подмосковье за три года жильё по сертификатам получили 3500 детей-сирот
В Московской области действует запущенная в 2023 году региональная программа жилищных сертификатов для детей-сирот. За три года ею воспользовались более 3500 участников, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Главное отличие подмосковной модели – возможность выбора. Молодой человек после получения сертификата сам определяет, в какой квартире и в каком городском округе ему удобно жить.
«За три года жильём обеспечили свыше 3500 детей-сирот, и более 2600 из них выбрали сертификаты. Мы ушли от формального подхода, когда ребёнок просто ждёт подобранную за него квартиру. Сегодня он сам решает, где и в каких условиях будет жить. Получить сертификат он может уже в 18 лет, то есть на пять лет раньше федеральной нормы. Подмосковье стало первым регионом, который внедрил этот механизм для детей-сирот», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.По данным министерства, популярность сертификатов растёт. Если на старте программы их выбирали 36% получателей, то к текущему году этот показатель превысил 90%.
С начала года в регионе жилыми помещениями обеспечены 702 ребёнка-сироты. Из них 638 реализовали жилищный сертификат Московской области для самостоятельного приобретения квартир.
Согласно планам на 2026 год, обеспечить жильём планируют 967 детей-сирот. 852 из них получат жилищные сертификаты Московской области.