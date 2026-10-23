В Подмосковье за три года жильё по сертификатам получили 3500 детей-сирот

23 октября 2026, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области действует запущенная в 2023 году региональная программа жилищных сертификатов для детей-сирот. За три года ею воспользовались более 3500 участников, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.





Главное отличие подмосковной модели – возможность выбора. Молодой человек после получения сертификата сам определяет, в какой квартире и в каком городском округе ему удобно жить.

«За три года жильём обеспечили свыше 3500 детей-сирот, и более 2600 из них выбрали сертификаты. Мы ушли от формального подхода, когда ребёнок просто ждёт подобранную за него квартиру. Сегодня он сам решает, где и в каких условиях будет жить. Получить сертификат он может уже в 18 лет, то есть на пять лет раньше федеральной нормы. Подмосковье стало первым регионом, который внедрил этот механизм для детей-сирот», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.