В финал чемпионата «Абилимпикс» вышли более 90 представителей Подмосковья

23 октября 2026, 13:45

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 90 представителей Московской области стали финалистами Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2026». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





Финальные испытания чемпионата будут проходить с 31 октября по 3 ноября на нескольких площадках в Москве.





«Участников ждут не только соревнования по профессиональному мастерству, но и профориентационные активности, деловые встречи, мастер-классы, спортивная и культурная программы», — отмечается в сообщении.