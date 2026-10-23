В финал чемпионата «Абилимпикс» вышли более 90 представителей Подмосковья
Свыше 90 представителей Московской области стали финалистами Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2026». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.
Финальные испытания чемпионата будут проходить с 31 октября по 3 ноября на нескольких площадках в Москве.
«Участников ждут не только соревнования по профессиональному мастерству, но и профориентационные активности, деловые встречи, мастер-классы, спортивная и культурная программы», — отмечается в сообщении.«Абилимпикс» проводится при поддержке Минпросвещения РФ, президентской платформы «Россия — страна возможностей» и правительства Москвы в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».