Курсы в Учебном комбинате ЖКХ Подмосковья закончили около 5000 специалистов
4 901 специалист прошёл в текущем году обучение в Учебно-курсовом комбинате ЖКХ Московской области, подведомственном региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Полученные в ходе обучения знания и навыки помогают сотрудникам ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний обеспечивать безаварийную работу лифтов, сетей водоснабжения, котельных и другого оборудования даже в условиях возрастающей сезонной нагрузки.
«Сегодня сфера жилищно-коммунального хозяйства — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в неё клиентоцентричность и цифровые технологии. Задача — не просто обучить молодых специалистов, а перестроить подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами отрасли ЖКХ и могли решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.Обучение прошли представители разных организаций, что говорит о востребованности программ комбината.
«В этом году курсы закончили 2 403 сотрудника ресурсоснабжающих организаций, 1 836 сотрудников управляющих компаний и 662 человека из других профильных организаций», — говорится в сообщении.
Всего Учебный комбинат ЖКХ Московской области предлагает слушателям более 150 образовательных программ. Самыми популярными оказались следующие курсы: «Оказание первой помощи пострадавшим» (его прошли за год 1 056 человек), «Безопасные методы и приёмы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов (ОТ-Б)» (996 человек) и «Безопасные методы и приёмы выполнения работ повышенной опасности (ОТ-В)» (441 человек).
По итогам прохождения курса слушатель получает соответствующий сертификат. Информация о выданных бумагах вносится в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО).
Узнать об учебных программах и записаться на кур можно на официальном сайте комбината.