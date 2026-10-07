Курсы в Учебном комбинате ЖКХ Подмосковья закончили около 5000 специалистов

07 октября 2026, 12:10

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

4 901 специалист прошёл в текущем году обучение в Учебно-курсовом комбинате ЖКХ Московской области, подведомственном региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Полученные в ходе обучения знания и навыки помогают сотрудникам ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний обеспечивать безаварийную работу лифтов, сетей водоснабжения, котельных и другого оборудования даже в условиях возрастающей сезонной нагрузки.

Фото: медиасток.рф



«Сегодня сфера жилищно-коммунального хозяйства — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в неё клиентоцентричность и цифровые технологии. Задача — не просто обучить молодых специалистов, а перестроить подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами отрасли ЖКХ и могли решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.

«В этом году курсы закончили 2 403 сотрудника ресурсоснабжающих организаций, 1 836 сотрудников управляющих компаний и 662 человека из других профильных организаций», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО