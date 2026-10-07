В посёлке Поливаново под Подольском сносят полуразрушенные автомастерские

07 октября 2026, 11:41

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажное аварийное здание, в котором ранее располагались гаражные автомастерские, сносят в Росинкином проезде в посёлке Поливаново округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Площадь здания составляет около 525 квадратных метров. В шести расположенных там мастерских ремонтировали автопарк больницы №1 им. Н.А. Алексеева. В 2010 году объект вывели из эксплуатации. Заброшенное строение начало разрушаться.





«Жители неоднократно подавали запросы о сносе аварийной постройки и приведении участка в порядок. Сейчас здание демонтируют в рамках договора о комплексном развитии территории», — говорится в сообщении.