Искусственный интеллект помог врачам Подмосковья поставить более 3 млн диагнозов
Свыше трёх миллионов диагнозов поставили врачи первичного звена Московской области с помощью ИИ-ассистента AIDA с момента его запуска в феврале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
AIDA анализирует данные из электронной медкарты пациента, сопоставляет историю болезни, жалобы пациента и результаты обследований и на основе этого делает предположения по диагнозу.
«Система работает по принципу «второго мнения». Окончательное решение о диагнозе всегда принимает врач», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.В базе ИИ-ассистента содержится информация по 95 социально значимым диагнозам, включая диабет, гипертонию, туберкулёз, онкозаболевания, гепатит и пр.