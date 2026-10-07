Искусственный интеллект помог врачам Подмосковья поставить более 3 млн диагнозов

07 октября 2026, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше трёх миллионов диагнозов поставили врачи первичного звена Московской области с помощью ИИ-ассистента AIDA с момента его запуска в феврале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





AIDA анализирует данные из электронной медкарты пациента, сопоставляет историю болезни, жалобы пациента и результаты обследований и на основе этого делает предположения по диагнозу.





«Система работает по принципу «второго мнения». Окончательное решение о диагнозе всегда принимает врач», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.