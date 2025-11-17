«Пируэты Подмосковья» в Серпухове — региональный конкурс классического танца

«Пируэты Подмосковья» в Серпухове — региональный конкурс классического танцаЕсли вы любите балет и хотите увидеть номера молодых талантливых танцоров, 22 ноября в Серпухове проведут X Московский областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья» — один из крупнейших и значимых культурных конкурсов Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Конкурс объединяет солистов и коллективы со всего региона и даёт возможность молодым исполнителям показать свое мастерство, а зрителям — насладиться высоким уровнем классической хореографии. «Пируэты Подмосковья» стал настоящим праздником искусства, где классику соединяют с современными тенденциями танца. Здесь талант и трудолюбие участников получают заслуженное признание.
Где?Конкурс пройдет во Дворце культуры «Россия» в Серпухове.
Адрес: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 90.
Во сколько?
Юбилейный X Московский областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья» проведут 22 ноября.
Начало — в 11:00. Вход свободный, 6+.
Кто примет участие?В конкурсе примут участие солисты и коллективы классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детские школы искусств Подмосковья. В 2025 году планируют участие более 300 конкурсантов, которые покажут свои лучшие номера.
Что ждёт гостей?Зрителей ждёт настоящий праздник балета:
- Вариации и дивертисменты;
- Сцены из мировых шедевров классической хореографии;
- Номера с элементами современного танца.
Номинации:
- «Авторские постановки на основе классического танца»;
- «Классическое наследие».
«Пируэты Подмосковья» проводят с 2002 года, а статус регионального конкурса он получили в 2009-м. Организаторы — Министерство культуры Московской области, Управление культуры Серпухова и Дворец культуры «Россия». Конкурс проводят один раз в два года.
Для многих юных танцоров конкурс стал стартовой площадкой для дальнейшей карьеры. Посетители «Пируэтов Подмосковья» смогут увидеть мастерство молодых исполнителей и насладиться атмосферой настоящего праздника искусства, который объединяет профессионалов и любителей балета.