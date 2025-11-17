Достижения.рф

«Пируэты Подмосковья» в Серпухове — региональный конкурс классического танца

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Если вы любите балет и хотите увидеть номера молодых талантливых танцоров, 22 ноября в Серпухове проведут X Московский областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья» — один из крупнейших и значимых культурных конкурсов Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Конкурс объединяет солистов и коллективы со всего региона и даёт возможность молодым исполнителям показать свое мастерство, а зрителям — насладиться высоким уровнем классической хореографии. «Пируэты Подмосковья» стал настоящим праздником искусства, где классику соединяют с современными тенденциями танца. Здесь талант и трудолюбие участников получают заслуженное признание.

Где?

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Конкурс пройдет во Дворце культуры «Россия» в Серпухове.

Адрес: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 90.

Во сколько?


Юбилейный X Московский областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья» проведут 22 ноября.

Начало — в 11:00. Вход свободный, 6+.

Кто примет участие?

​​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
В конкурсе примут участие солисты и коллективы классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детские школы искусств Подмосковья. В 2025 году планируют участие более 300 конкурсантов, которые покажут свои лучшие номера.

Что ждёт гостей?

​​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Зрителей ждёт настоящий праздник балета:
  • Вариации и дивертисменты;
  • Сцены из мировых шедевров классической хореографии;
  • Номера с элементами современного танца.

Номинации:
  • «Авторские постановки на основе классического танца»;
  • «Классическое наследие».

«Пируэты Подмосковья» проводят с 2002 года, а статус регионального конкурса он получили в 2009-м. Организаторы — Министерство культуры Московской области, Управление культуры Серпухова и Дворец культуры «Россия». Конкурс проводят один раз в два года.

Для многих юных танцоров конкурс стал стартовой площадкой для дальнейшей карьеры. Посетители «Пируэтов Подмосковья» смогут увидеть мастерство молодых исполнителей и насладиться атмосферой настоящего праздника искусства, который объединяет профессионалов и любителей балета.
