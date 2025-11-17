Подмосковные «Сорочаны» и «Волен» признаны лучшими курортами Центральной России

Подмосковные «Сорочаны» и «Волен» признаны лучшими курортами Центральной РоссииВ Москве подвели итоги Национальной премии «ГОРЫ РОССИИ», которая отмечает лучшие объекты горного и горнолыжного туризма в стране. Премия развивает активный отдых в горах и поддерживает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году победителями стали сразу два подмосковных объекта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В России работает более 350 горных и горнолыжных курортов в 89 регионах. Премия помогает популяризировать активный отдых, привлекать туристов и стимулировать развитие туристической инфраструктуры.
Чем «Сорочаны» привлекает любителей зимнего спорта и активного отдыха?В номинации «Лучший в России горнолыжный курорт» Центрального федерального округа победил горнолыжный курорт «Сорочаны». Он расположен всего в 49 километрах от столицы, в Дмитровском муниципальном округе.
«Сорочаны» идеально подходят для отдыха всей семьей или компании друзей. Здесь есть склоны для разных уровней подготовки — от новичков до опытных лыжников и сноубордистов. Для детей оборудовали отдельные трассы и игровые площадки, где можно безопасно учиться кататься.
На курорте установили современные подъёмники, есть прокат инвентаря, кафе и зоны отдыха. Каждый гость может провести день активно и с комфортом, а после спуска — отдохнуть в уютных локациях курорта. «Сорочаны» сочетает спортивные развлечения, комфорт и красивую природу Подмосковья. Это отличный выбор для активных выходных недалеко от Москвы.
Какие развлечения ждут гостей гостиничного комплекса «Волен»В номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта» победил гостиничный комплекс «Волен», расположенный на курорте Волен-Степаново, также — в Дмитровском округе.
«Волен» — это круглогодичный комплекс, в котором есть шале с балконами с видом на долину и реку Волгуша, 16 русских домиков и четыре ресторана. До склонов можно дойти всего за несколько минут. Здесь предлагают активный отдых в любое время года: зимой — горнолыжные спуски и сноуборд, летом — велоспорт, прогулки и рыбалку.
Гостиница ориентирована на гостей любого возраста: здесь можно сочетать спорт, отдых и уютное проживание на природе. «Волен» создаёт атмосферу спокойного отдыха для семей, компаний и любителей активного досуга.
Подмосковье уверенно развивается как центр активного отдыха вблизи Москвы. Курорты предлагают качественный сервис, современные услуги и возможность сочетать спорт с отдыхом на природе.