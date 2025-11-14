Достижения.рф

107 школ Московской области удостоились знака качества

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В России ввели знаки качества для образовательных организаций. Об этом на Всероссийской конференции по оценке качества образования объявил руководитель Рособрнадзора Антон Музаев.



Как сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья, знаки будут присваивать учреждениям, которые на протяжении нескольких лет демонстрируют высокие образовательные результаты и высокую культуру оценивания.

«30 школ Московской области были отмечены знаком в рамках номинации «Высокие образовательные результаты» среди 310 учреждений из 63 регионов России. В номинации «Высокая культура оценивания» 77 школ Подмосковья получили знак среди 970 школ 80 субъектов Федерации», – рассказали в пресс-службе.
Списки первых школ-обладателей почётных знаков можно найти по ссылке. Учреждения могут разместить знаки качества на своих ресурсах.
Лора Луганская

