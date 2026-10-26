Подмосковные артисты выступили перед военнослужащими Южного округа
Московский областной театр драмы и комедии завершил благотворительные гастроли на площадках Южного военного округа. Поездка состоялась при содействии Департамента культуры Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Артисты привезли зрителям комедию «Любовь? Любовь! Любовь…», созданную по мотивам чеховских пьес «Медведь» и «Предложение».
«Первым местом встречи стал Дом офицеров Южного военного округа. На спектакль пришли около 950 человек: военнослужащие, ветераны боевых действий и военной службы, а также семьи участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.На следующий день труппа посетила военный госпиталь Минобороны. Там показали фрагмент пьесы «Предложение» для военнослужащих, проходящих лечение. Выступление стало для пациентов возможностью ненадолго отвлечься от больничных будней и увидеть живое театральное представление. Командование и сотрудники госпиталя поблагодарили коллектив за визит. Директору театра Петру Кравченко передали благодарственное письмо.
Затем артисты выступили в одном из культурных центров Ростовской области. Встречу организовали в рамках работы по культурному просвещению личного состава 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. Её бойцы в мае 1945 года водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Постановку зрители приняли тепло. После спектакля военнослужащие смогли пообщаться с актёрами и сделать совместные фотографии.
Финальная площадка гастролей располагалась на военном полигоне, где выступление посмотрели военнослужащие артиллерийского полка. В антракте заслуженная артистка Московской области Марианна Обухова прочитала «Балладу о зенитчицах» Роберта Рождественского. Поэтическое произведение стало отдельной частью встречи и добавило ей торжественное настроение.
Гастрольная программа не ограничилась показом спектакля. В ходе общения артисты поддержали военнослужащих и их близких. Благодаря этому проекту с театральным искусством смогли соприкоснуться зрители, которым особенно важна возможность принять участие в культурной жизни страны.