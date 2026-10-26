Музей-заповедник Чехова «Мелихово» присоединится к акции «Ночь искусств»
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 31 октября станет участником Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Насыщенная программа будет интересна посетителям всех возрастов. Она объединит литературу, музыку, историю моды и театральное искусство.
Так, участники мастер-класса для детей и взрослых «Мелиховская мозаика» познакомятся с мемориальным флигелем, где была написана легендарная пьеса «Чайка». Они также своими руками создадут уникальную поделку в технике мозаики.
Для желающих погрузиться в историю жизни чеховской семьи в течение дня будут организованы сборные экскурсии «Чеховское Мелихово». Они включают посещение Главного дома усадьбы Антона Чехова, Флигеля-кухни, Амбулатории и других исторических объектов. Гости также смогут самостоятельно посетить выставки и погулять по территории усадьбы.
«На лекции «История моды через призму кино» преподаватель Высшей школы сценических искусств и Московской школы кино Ирина Жигмунд расскажет о культовых кинокостюмах. Особо она остановится на экранизациях произведений Чехова. Это, например, советский фильм «Мой ласковый и нежный зверь», голливудская картина «Летняя буря», – рассказали в ведомстве.
Гостей также ждёт показ спектакля «Чёрный монах» режиссёра Рустема Фесака.
«Взяв за основу одно из самых загадочных и сложных произведений Чехова, актёры Мелиховского театра воплотят на сцене трагедию одарённого человека, утратившего подлинные ориентиры. В исторических декорациях чеховской усадьбы спектакль предложит публике осмыслить глубокие философские вопросы и вечные истины», – добавили в пресс-службе.
В рамках акции состоится творческая встреча с заслуженным артистом России Саидом Баговым. А завершающим аккордом «Ночи искусств» станет концерт «Музыка, покорившая мир». Музыканты исполнят произведения Баха, Брамса, Чайковского, Глинки, Рахманинова и Пьяццоллы.
Подробная информация доступна на сайте музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово».