В Подмосковье перечислили самые необычные заявки на вывоз вещей
Свыше 2800 раз уже воспользовались сервисом «Вывоз ненужных вещей», который работает на портале госуслуг Подмосковья с августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона Московской области.
Чаще всего жители Подмосковья сдают старые холодильники, газовые плиты и диваны.
«Передавали в сервис и уникальные предметы – например, белое пианино и чугунную раковину. Но самым крупным запросом стало полное расхламление квартиры. Специалисты вывезли 21 предмет крупной мебели и техники, не считая мешков с различной мелочёвкой. Всего в 2026 году благодаря сервису новую жизнь при переработке получило свыше 21 тонны ненужных вещей», – рассказали в ведомстве.Чтобы подать заявку, нужно открыть на портале госуслуг Подмосковья или в приложении Добродел страницу «Вывоз ненужных вещей» и авторизироваться через ЕСИА. Затем следует выбрать предмет для вывоза. После этого необходимо отметить день и время, когда нужно приехать, и оставить контакты.
В Мингосуправления обратили внимание на то, что цена вывоза зависит от конкретной вещи. Заявки принимают круглосуточно, но подтверждают их в рабочие часы колл-центра – с 9 часов до 21 часа.