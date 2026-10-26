В Подмосковье перечислили самые необычные заявки на вывоз вещей

26 октября 2026, 12:05

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше 2800 раз уже воспользовались сервисом «Вывоз ненужных вещей», который работает на портале госуслуг Подмосковья с августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона Московской области.





Чаще всего жители Подмосковья сдают старые холодильники, газовые плиты и диваны.

«Передавали в сервис и уникальные предметы – например, белое пианино и чугунную раковину. Но самым крупным запросом стало полное расхламление квартиры. Специалисты вывезли 21 предмет крупной мебели и техники, не считая мешков с различной мелочёвкой. Всего в 2026 году благодаря сервису новую жизнь при переработке получило свыше 21 тонны ненужных вещей», – рассказали в ведомстве.