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В Пушкине открылась отремонтированная поликлиника №1

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт поликлиники №1, расположенной на улице 50-летия Комсомола в городе Пушкино, завершили. Медучреждение вновь открыто для приёма пациентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Ремонт провели в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.

«В здании обновили кровлю, входную группу и фасад, заменили водопровод, канализацию, отопление, электропроводку, сантехнику, двери и окна, поставили новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.
В поликлинике ведут приём терапевты и врачи узких специальностей, работают маммограф, аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса, флюорограф, рентген и компьютерный томограф.
Лев Каштанов

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