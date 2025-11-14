Щелковский музей приглашает на выставки Виктора Ступина и «Черно-белую манеру»Щелковский историко-художественный музей представил посетителям сразу две новые выставки, которые отражают совершенно разные грани искусства: акварель и печатную графику. Первую экспозицию посвятили 90-летию со дня рождения известного мастера Виктора Ступина, вторую — художественным возможностям чёрно-белой графики в выставке «Черно-белая манера».
Чем известнет мастер акварели Ступин?
На выставке, приуроченной к юбилею художника, разместиил более 40 произведений, собранных из фондов музея и личной коллекции вдовы мастера, Веры Николаевны Каневой. Виктор Иванович Ступин — яркий представитель российской акварельной школы. Он любил изображать пейзажи с необычайной тонкостью, точно передал свет, атмосферу и настроение природы.
Его работы хранят в Государственной Третьяковской галерее, Астраханской картинной галерее, Соловецком музее-заповеднике, Доме-музее И. Л. Левитана в Плёсе, а еще — в частных коллекциях России и зарубежья. Для посетителей музея это уникальная возможность погрузиться в мир акварели, почувствовать мастерство художника и его умение сочетать техническое совершенство с эмоциональной глубиной пейзажа.
Щелковский музей сохраняет память о выдающихся отечественных художниках, знакомит жителей и гостей округа с их творческим наследием.
Что скрывает «Черно-белая манера» в графике советских и современных художников?
В усадьбе Фряново открыли выставку печатной графики «Черно-белая манера». Она объединяет работы советских и современных мастеров, показывает разнообразие техник, включая офорт, линогравюру и ксилографию, позволяет оценить выразительность чёрно-белой графики.
Здесь показывают произведения С.М. Харламова, академика АХ СССР Г.Ф. Захарова и заслуженного художника России О.А. Коняшина. Их работы посвящены жизни русской деревни, её жителям, атмосфере и традициям. Каждая графическая работа передаёт уникальный эмоциональный заряд и мастерство художника, где штрих и линия становятся носителем действительно глубокого смысла.
Выставка «Черно-белая манера» — возможность увидеть разнообразие художественных приёмов и почувствовать силу графики, которая через контраст света и тени рассказывает истории ушедшего времени и сохраняет память о культуре и традициях.
Обе выставки будут работать до 6 декабря и открыты для посетителей всех возрастов. Щелковский музей сочетает сохранение традиций с популяризацией современного искусства, делает культурную жизнь Подмосковья насыщенной и доступной. Эти экспозиции будут интересны не только любителям искусства, но и студентам, педагогам, исследователям и всем, кто ценит мастерство и художественное наследие.