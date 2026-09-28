Подмосковные специалисты восстанавливают повреждённую многоэтажку в Мариуполе

28 сентября 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты из Подмосковья продолжают восстанавливать в Приморском районе Мариуполя десятиэтажный дом, построенный в 2011 году и серьёзно повреждённый в 2022-м. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





В здании были разрушены отдельные элементы – части колонн, стен и перекрытий, кровля, лоджии и оконные блоки. Инженерные коммуникации выгорели, и их нужно было полностью заменять. Подъезды и входные группы требовали комплексного восстановления.



«Сейчас на объекте работают около 60 специалистов из Московской области. Они заменили и усилили несущие конструкции второй и третьей секций здания. Помимо этого, проведён ремонт повреждённых участков кровли, установлены новые оконные и дверные блоки. В двух секциях здания обновили системы водоснабжения и канализации, выполнили протяжку кабеля электроснабжения. Ведётся утепление фасада», – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

«Работа стройконтроля – это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. А аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем – и заказчикам, и подрядчикам», – отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.