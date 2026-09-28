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Подмосковные специалисты восстанавливают повреждённую многоэтажку в Мариуполе

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Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты из Подмосковья продолжают восстанавливать в Приморском районе Мариуполя десятиэтажный дом, построенный в 2011 году и серьёзно повреждённый в 2022-м. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



В здании были разрушены отдельные элементы – части колонн, стен и перекрытий, кровля, лоджии и оконные блоки. Инженерные коммуникации выгорели, и их нужно было полностью заменять. Подъезды и входные группы требовали комплексного восстановления.

«Сейчас на объекте работают около 60 специалистов из Московской области. Они заменили и усилили несущие конструкции второй и третьей секций здания. Помимо этого, проведён ремонт повреждённых участков кровли, установлены новые оконные и дверные блоки. В двух секциях здания обновили системы водоснабжения и канализации, выполнили протяжку кабеля электроснабжения. Ведётся утепление фасада», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Следующий этап работ предусматривает продолжение конструктивного восстановления первой секции здания. Далее предстоят ремонт торцевой стены и стальной плиты перекрытия девятого этажа, а также восстановление трёх колонн на десятом этаже.

Параллельно продолжатся работы по внутренней отделке подъездов.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Выполнение работ на всех этапах контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.
«Работа стройконтроля – это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. А аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем – и заказчикам, и подрядчикам», – отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

После завершения основных работ 108 квартир отремонтируют под ключ в рамках программы администрации города. Также будет выполнено благоустройство прилегающей территории.
Лора Луганская

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