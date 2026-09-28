Подмосковные специалисты восстанавливают повреждённую многоэтажку в Мариуполе
Специалисты из Подмосковья продолжают восстанавливать в Приморском районе Мариуполя десятиэтажный дом, построенный в 2011 году и серьёзно повреждённый в 2022-м. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В здании были разрушены отдельные элементы – части колонн, стен и перекрытий, кровля, лоджии и оконные блоки. Инженерные коммуникации выгорели, и их нужно было полностью заменять. Подъезды и входные группы требовали комплексного восстановления.
«Сейчас на объекте работают около 60 специалистов из Московской области. Они заменили и усилили несущие конструкции второй и третьей секций здания. Помимо этого, проведён ремонт повреждённых участков кровли, установлены новые оконные и дверные блоки. В двух секциях здания обновили системы водоснабжения и канализации, выполнили протяжку кабеля электроснабжения. Ведётся утепление фасада», – рассказали в министерстве.
Следующий этап работ предусматривает продолжение конструктивного восстановления первой секции здания. Далее предстоят ремонт торцевой стены и стальной плиты перекрытия девятого этажа, а также восстановление трёх колонн на десятом этаже.
Параллельно продолжатся работы по внутренней отделке подъездов.
Выполнение работ на всех этапах контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.
«Работа стройконтроля – это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. А аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем – и заказчикам, и подрядчикам», – отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
После завершения основных работ 108 квартир отремонтируют под ключ в рамках программы администрации города. Также будет выполнено благоустройство прилегающей территории.