Делегация из Татарстана изучила эффективные подмосковные практики в сфере ЖКХ
В Подмосковье приняли делегацию Центра управления проектами, подведомственного Минстрою Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На базе Дирекции сопровождения реализации программ инженерной инфраструктуры гостям продемонстрировали передовые подходы к строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
Особое внимание уделили полному циклу сопровождения строительства от определения потребности включения объекта в государственную программу до его ввода в эксплуатацию. Все этапы фиксируют цифровые системы управления проектами.
«В этом году реализации госпрограммы уделяется особое внимание. На базе Министерства ЖКХ заработал проектный офис. Он отвечает за контроль каждого этапа от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию. Благодаря его работе стоимость строительных проектов снизилась на 17%. Вдвое сократились сроки оценки проектно-сметной документации. Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд. Приятно, что есть возможность поделиться механизмами, которые работают в Подмосковье», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Интерес делегации вызвали механизмы приоритизации объектов для включения в региональную госпрограмму. Здесь в основе – такие объективные критерии, как степень износа сетей, статистика аварийности, социальная значимость территории. Такой подход помогает прозрачно распределить ресурсы и обосновать принимаемые решения.
В ЖКХ-Центре гости из Татарстана познакомились с комплексом цифровых решений, которые позволили сократить время реагирования на аварийные ситуации и их устранения в два раза.
Это чат-бот мониторинга сигналов жителей с ИИ «ЖКХ‑Сканер»; автоматический сбор данных об аварийных ситуациях в системе «ЖКХ-Контур»; двойное подтверждение подачи ресурса после устранения инцидентов, а также датчики на объектах водоснабжения и водоотведения.