Делегация из Татарстана изучила эффективные подмосковные практики в сфере ЖКХ

24 сентября 2026, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье приняли делегацию Центра управления проектами, подведомственного Минстрою Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





На базе Дирекции сопровождения реализации программ инженерной инфраструктуры гостям продемонстрировали передовые подходы к строительству объектов коммунальной инфраструктуры.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Особое внимание уделили полному циклу сопровождения строительства от определения потребности включения объекта в государственную программу до его ввода в эксплуатацию. Все этапы фиксируют цифровые системы управления проектами.

«В этом году реализации госпрограммы уделяется особое внимание. На базе Министерства ЖКХ заработал проектный офис. Он отвечает за контроль каждого этапа от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию. Благодаря его работе стоимость строительных проектов снизилась на 17%. Вдвое сократились сроки оценки проектно-сметной документации. Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд. Приятно, что есть возможность поделиться механизмами, которые работают в Подмосковье», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО