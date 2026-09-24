В Подмосковье с начала года обучение в сфере ЖКХ прошли более 2200 специалистов

24 сентября 2026, 18:50

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Подготовка кадров – основа надёжной работы жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Ключевую роль играет Учебно-курсовой комбинат при Министерстве ЖКХ Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.





Комбинат готовит профессионалов с 1969 года. Там проходят профессиональную переподготовку и повышают квалификацию опытные специалисты и новички. Получить образование и стать частью команды ЖКХ может любой желающий от 18 лет.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В перечень направлений обучения входят программы повышения квалификации руководящего состава организаций ЖКХ, техническое обслуживание и эксплуатация жилых зданий и инженерных систем, нормативно-правовая база управления жилищным фондом, оптимизация эксплуатационных затрат и энергосберегающие технологии.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Комбинат предлагает курсы общего и профильного обучения, включая бесплатные программы. Все желающие могут пройти подготовку в сфере ЖКХ, получить свидетельство и удостоверение.



С начала года обучение в сфере ЖКХ Подмосковья прошли свыше 2200 специалистов. На базе Учебно-курсового комбината завершили подготовку 4771 работник ресурсоснабжающих и управляющих организаций.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Обучение по профильным программам прошли специалисты из Балашихинского и Павлово-Посадского городских округов, Химок, Домодедова, Истры и Черноголовки.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду невозможна без сильного резерва кадров линейных специалистов. Именно они держат оборону на местах в любое время суток и вне зависимости от погодных условий обеспечивают бесперебойную работу объектов, сетей и оборудования», – отмети министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО