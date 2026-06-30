Председатель Мособлдумы Брынцалов рассказал об изменениях в запросах жителей

30 июня 2026, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы за созыв провели около 39 000 приёмов и рассмотрели более 100 000 обращений граждан. Содержание вопросов, которые поднимают жители, значительно изменилось. Об этом председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал в ходе встречи с журналистами федеральных и региональных СМИ.





Так он ответил на соответствующий вопрос корреспондента «Радио 1».

«Из года в год статистика меняется. Раньше ЖКХ стояло на первом месте, сейчас эти вопросы ушли на четвёртое место. В начале созыва было много запросов на материальную помощь семьям участникам спецоперации. Старшее поколение обращается на приём с вопросами здравоохранения. Сейчас большой запрос на приёмы, встречи в рамках начавшейся избирательной кампании. Благоустройство всем нравится. Это парки, лесопарки, большие пространства, вопросы освещённости, безопасности. И это – запрос номер один. Но проблемы жилищно-коммунального хозяйства, транспортные вопросы всегда остаются», – сказал Брынцалов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

«Говорили о ключевых направлениях нашей деятельности: поддержке участников СВО и их семей, развитии местного самоуправления, демографической политике и регулировании новых сфер жизни региона. Почти два часа содержательного разговора на самые актуальные для региона темы. Ценю такие встречи: они помогают работать ещё лучше и яснее видеть, что по-настоящему важно для жителей нашей области», – отметил Брынцалов по итогам встречи.