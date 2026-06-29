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Брынцалов: «Вызовы времени открыли новые возможности развития Подмосковья»

оригинал И. Брынцалов (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

Глобальные вызовы последних лет помогли поиску и открытию новых возможностей для развития Московской области. Такое мнение высказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.



К подобным вызовам он отнёс пандемию коронавируса, спецоперацию и санкционное давление.

«В трудные моменты всегда находятся возможности мобилизоваться. И ковид, и СВО, и санкции открыли нашему региону другие возможности. Посмотрели на разные вопросы немного по-другому и нашли оперативные решения», – сказал Брынцалов в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что главное внимание в регионе уделяется обеспечению социальных обязательств перед жителями.
«Сначала находишь одни возможности, потом получаешь другие. Почему мы всегда занимаемся в первую очередь социальным блоком? Потому что это касается каждой семьи», – добавил спикер.
По его словам, главное – вести работу эффективно и по тем направлениям, которые требуют этого прежде всего.
Лора Луганская

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