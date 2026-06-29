Определили даты выборов в Госдуму и Мособлдуму
Выборы в Госдуму и Мособлдуму состоятся 18, 19 и 20 сентября
В Подмосковье на 139-м заседании Мособлдума приняла постановление о назначении выборов, которые пройдут в единый день голосования 20 сентября. Об этом говорится в соответствующем разделе на сайте «Единой России».
Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что впереди масштабная и ответственная кампания. Его слова датированы 18 июня.
«Со своей стороны мы сделаем всё необходимое, чтобы избирательный процесс в Подмосковье был удобным, прозрачным и прошёл на высоком организационном уровне», — сказал парламентарий.24 июня ЦИК утвердил число регионов для онлайн-голосования на выборах-2026. Применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будут в 33 субъектах РФ, говорится в соцсетях комиссии. Это стало абсолютным рекордом за всю историю применения технологии — предыдущий максимум зафиксировали на президентских выборах 2024 года, когда онлайн-голосование проходило в 29 регионах.
В расширенный список вошли:
Республики: Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия.
Края: Алтайский и Пермский.
Области: Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Томская, Челябинская и Ярославская,а также Москва и Ненецкий автономный округ.
Таким образом, ДЭГ в 2026 году станет не просто технологической опцией, а массовым инструментом волеизъявления. Он охватит рекордное количество субъектов страны и продлится в течение трех дней, 18, 19 и 20 сентября.
Помимо этого, 16 июня президент России Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября. В состав нижней палаты парламента входит 450 депутатов.