Определили даты выборов в Госдуму и Мособлдуму

29 июня 2026, 12:56

Выборы в Госдуму и Мособлдуму состоятся 18, 19 и 20 сентября

Фото: istockphoto/Diy1

В Подмосковье на 139-м заседании Мособлдума приняла постановление о назначении выборов, которые пройдут в единый день голосования 20 сентября. Об этом говорится в соответствующем разделе на сайте «Единой России».





Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что впереди масштабная и ответственная кампания. Его слова датированы 18 июня.





«Со своей стороны мы сделаем всё необходимое, чтобы избирательный процесс в Подмосковье был удобным, прозрачным и прошёл на высоком организационном уровне», — сказал парламентарий.