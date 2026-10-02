Председателям подмосковных СНТ объяснили, как изменить график вывоза отходов

02 октября 2026, 17:14

оригинал Фото: istockphoto.com/Karin de Mamiel

Дачный сезон в Московской области походит к концу. Люди закрывают летние дома и участки до весны, и количество мусора в садоводческих товариществах уменьшается в разы. На этот период имеет смысл изменить график вывоза отходов. О том, как это сделать, председателям подмосковных СНТ объяснили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





В ведомстве отметили, что сезонной корректировке подлежит дополнительное соглашение к договору о вывозе мусора.





«Для этого необходимо актуализировать количество фактически используемых участков и их площадь, так как именно на основании данных о совокупной площади участков рассчитывается нормативный объём образования отходов. Затем председатель СНТ должен составить заявление по установленному образцу и приложить к ему правоустанавливающие документы на земельный массив СНТ (выписку из ЕГРН и правовые акты о выделе земли), а также акт обследования о наличии неиспользуемых участков», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Сегодня каждый неплательщик в Подмосковье перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами — это обязательная мера. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли обращения с отходами. Поэтому министерство регулярно разъясняет порядок оплаты жителям, даёт рассрочки и запускает акции по списанию пеней», — сказал он.