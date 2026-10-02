Оркестр филармонии Подмосковья даст концерт русской музыки в Клину
Концерт «Шедевры русской музыки» в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии состоится 10 октября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минкульттуризма.
В программу концерта войдут знаменитые произведения Петра Ильича Чайковского: сюита №1, сюита из балета «Спящая красавица» и концерт №1 для фортепиано с оркестром.
«Дирижировать оркестром будет Максим Бетехтин, а солировать — обладатель Гран-при четвёртого Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition Лев Бакиров. Продолжительность концерта составит 100 минут, включая антракт», — говорится в сообщении.Симфонический оркестр Московской областной филармонии основал в 1978 году заслуженный деятель искусств России Александр Афанасьев. Репертуар музыкального коллектива всегда был исключительно разнообразным. Туда входили произведения композиторов эпохи барокко, венского классицизма, романтиков, русских композиторов, шедевры ХХ века, а также сочинения для эстрады и кинематографа.
Традиция объединять в одну программу разные музыкальные стили сохранилась и по сей день. Кроме того, помимо концертов, оркестр ставит детские интерактивные шоу, театрализованные спектакли и проводит музыкально-образовательные программы для юных слушателей.
Должность руководителя оркестра в разное время занимали скрипач Геннадий Деркач, заслуженный артист России Александр Гиндин, главный хормейстер Мариинского театра, заслуженный деятель искусств РФ Андрей Петренко и заслуженный артист РФ Виктор Луценко. А с марта текущего года оркестром руководит дирижёр Дмитрий Юровский.
Концерт «Шедевры» русской музыки» начнётся в 17:00. Возрастное ограничение — 6+. Приобрести билеты можно онлайн — на сайте музея Чайковского, но из-за возможных сложностей с интернет-связью их рекомендуется сохранять или распечатывать заранее. Цена одного билета составляет от 1 200 до 1 500 рублей — в зависимости от места.
Адрес концертно-выставочного комплекса музея Чайковского — город Клин, улица Чайковского, дом №48.