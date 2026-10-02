Оркестр филармонии Подмосковья даст концерт русской музыки в Клину

02 октября 2026, 16:46

оригинал Фото: istockphoto.com/cyano66

Концерт «Шедевры русской музыки» в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии состоится 10 октября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минкульттуризма.





В программу концерта войдут знаменитые произведения Петра Ильича Чайковского: сюита №1, сюита из балета «Спящая красавица» и концерт №1 для фортепиано с оркестром.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО



«Дирижировать оркестром будет Максим Бетехтин, а солировать — обладатель Гран-при четвёртого Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition Лев Бакиров. Продолжительность концерта составит 100 минут, включая антракт», — говорится в сообщении.

Фото: istockphoto.com/CorbalanStudio

Фото: istockphoto.com/artisteer